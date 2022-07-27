Сергей Устюгов: «Вес в межсезонье растет от года в год. Я ночью могу проснуться от того, что у меня голод – встать и пойти кушать. Нормально, это организм требует»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о своем весе.
– Перед началом сборов ваш вес был 89,9. Как обстоят дела сейчас?
– За весом не слежу с прошлого, но, судя по форме, жир поплавился, мышцы обросли. Взвешусь на домашних весах и буду от этого отталкиваться. Мне гораздо легче, чувствую, что втянулся в тренировочную форму. Сесть на диету перед сезоном, как обычно – и вес быстро уйдет.
– Боевой вес какой?
– В разные годы по-разному. Топовый – 78-79 кг, когда уже на пике.
– От года к году он постепенно растет или туда-сюда?
– Он растет в межсезонье от года в год. После сезона ты тренируешься намного меньше, но кушаешь так же, как когда тренируешься – и днем, и ночью, все и всегда. Я ночью могу проснуться от того, что у меня голод – встать и пойти кушать. Нормально, это организм требует.
– Как питаетесь в течение дня, если ограничение в еде?
– Ничего не ограничиваю до сентября-октября, ем абсолютно все: сладкое, мучное. Но ближе к сезону сажусь на диетку. Как все знают, есть небольшие проблемки – надо соблюдать диету, чтобы не возникало никаких проблем. Диета №5, как мне сказали, когда появились первые проблемы.
Главное – в сентябре-октябре исключить сладкое, мучное, жареное, начинать питаться мелкими порциями, но чаще, – сказал Устюгов.