Юрий Постригай: «Большунов выступит на соревнованиях по гребле, если позволит график. Можем использовать его в четверке или одиночке»

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов может выступить на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, если ему позволит расписание сборов. 

Об этом сообщил олимпийский чемпион по гребле Юрий Постригай.

Большунов приглашен к участию в Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко. Соревнования пройдут с 25 по 28 августа в Москве.

«Если его сборы по датам не пересекутся, то он выступит на соревнованиях по гребле. Ничего сложного не будет. Он готов.

Мы пока не объявляли формат, но можем использовать его в четверке или в одиночке. Это не травмоопасно, это новые эмоции, новые нейронные связи.

Мы с ним два раза потренировались. Он на одной тренировке прошел 10 километров. Это очень достойно для человека, который в первый раз сидит в лодке», – сказал Постригай.

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