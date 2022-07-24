Юрий Постригай: «Большунов выступит на соревнованиях по гребле, если позволит график. Можем использовать его в четверке или одиночке»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам может выступить на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, если ему позволит расписание сборов.

Об этом сообщил олимпийский чемпион по гребле .

Большунов приглашен к участию в Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко. Соревнования пройдут с 25 по 28 августа в Москве.

«Если его сборы по датам не пересекутся, то он выступит на соревнованиях по гребле. Ничего сложного не будет. Он готов.

Мы пока не объявляли формат, но можем использовать его в четверке или в одиночке. Это не травмоопасно, это новые эмоции, новые нейронные связи.

Мы с ним два раза потренировались. Он на одной тренировке прошел 10 километров. Это очень достойно для человека, который в первый раз сидит в лодке», – сказал Постригай.