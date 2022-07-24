Александр Жуков: «Бизнес вкладывает деньги в российский спорт, мы это видим. Спонсоры у наших лыжников наверняка появятся»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о роли бизнеса в спорте.

– Бизнес вкладывает деньги в российский спорт, мы это видим. Конечно, есть разные виды – где-то больше спонсоров, где-то меньше. Государство должно помогать в сложной ситуации – стимулировать бизнес и выделять дополнительные средства.

– Согласитесь, ситуация странная: у лыжников 11 медалей Пекина-2022, но нет спонсоров, чтобы выделить призовые на старты внутри страны.

– Я уверен, что появятся средства, чтобы поддерживать наших лыжников. Они действительно лучшие в мире. Спонсоры наверняка появятся, – сказал Жуков.

Вяльбе о том, что на Кубке России по лыжам не будет призовых: «Средств нет, будут бегать за медали. Если они хотят бегать только за деньги – им надо в футбол»