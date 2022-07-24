Александр Жуков: «Думаю, что политическая ситуация нормализуется, и на международных соревнованиях будет все больше наших участников»

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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

«Пока смена спортивного гражданства среди российских спортсменов не приняла массовый характер.

В перспективе, наверное, кто-то может пойти на такой шаг, но я думаю, что политическая ситуация нормализуется, и на международных соревнованиях будет все больше наших участников.

Конечно, хочется видеть российских спортсменов на ведущих мировых стартах. Но не надо опускать руки. У нас большая страна, великолепные спортивные традиции.

Уверен, что мы сможем организовать соревнования таким образом, чтобы наши атлеты прогрессировали и были готовы к выходу на международную арену», – сказал Жуков.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

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