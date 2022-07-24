Александр Жуков: «Думаю, что политическая ситуация нормализуется, и на международных соревнованиях будет все больше наших участников»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

«Пока смена спортивного гражданства среди российских спортсменов не приняла массовый характер.

В перспективе, наверное, кто-то может пойти на такой шаг, но я думаю, что политическая ситуация нормализуется, и на международных соревнованиях будет все больше наших участников.

Конечно, хочется видеть российских спортсменов на ведущих мировых стартах. Но не надо опускать руки. У нас большая страна, великолепные спортивные традиции.

Уверен, что мы сможем организовать соревнования таким образом, чтобы наши атлеты прогрессировали и были готовы к выходу на международную арену», – сказал Жуков.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности