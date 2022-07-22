Вероника Степанова: «Нашлись те, кто «болел за меня, но теперь разочарован». В следующий раз выбирайте в соответствии с вашими политическими идеалами»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова пошутила о политических взглядах некоторых болельщиков.

«Мне сказали, что нашлись такие, кто «болел за меня, но теперь разочарован»? Извините, вернуть вам ваши эмоции не смогу.

В следующий раз выбирайте, за кого переживать на Олимпиаде, не по спортивным показателям, а в соответствии с вашими политическими идеалами.

Только не забудьте проверить как следует заранее – есть высокий шанс, что если это будет российский атлет, то вам опять расстроиться придется!» – написала Степанова в телеграм-канале.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле