Вероника Степанова: «Нашлись те, кто «болел за меня, но теперь разочарован». В следующий раз выбирайте в соответствии с вашими политическими идеалами»

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Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова пошутила о политических взглядах некоторых болельщиков.

«Мне сказали, что нашлись такие, кто «болел за меня, но теперь разочарован»? Извините, вернуть вам ваши эмоции не смогу.

В следующий раз выбирайте, за кого переживать на Олимпиаде, не по спортивным показателям, а в соответствии с вашими политическими идеалами.

Только не забудьте проверить как следует заранее – есть высокий шанс, что если это будет российский атлет, то вам опять расстроиться придется!» – написала Степанова в телеграм-канале.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле

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