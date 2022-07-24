Йоханнес Клэбо пропустил неделю тренировок из-за травмы ягодичной мышцы

Тренер спринтерской группы сборной Норвегии Арильд Монсен рассказал о травме лыжника Йоханнеса Клэбо.

Ранее спортсмен отправился в Канны, где пробыл неделю вместе со своей девушкой Перниллой. Изначально у него планировались тренировки с высокими объемами в это же время.

«В конце прошлой недели во время тренировки у Йоханнеса появились небольшие ощущения в правой ягодичной мышце. У нас, вообще-то, сейчас должна была быть неделя с объемами, но после разговора мы решили, что лучше изменить планы.

Он чувствует себя все лучше, в изменениях планов нет никакого драматизма. Он не на 100% в порядке, но очень мотивирован провести неделю с объемами после возвращения.

Будет много тренировок в спокойном режиме. Мы делали это год назад, и отличие этой недели от обычных в том, что будут экстрадлинные тренировки и мало интенсивных сессий», – рассказал тренер спринтерской группы Арильд Монсен.

По планам, Клэбо должен был вернуться домой в эти выходные и пройти обследование. Планируется, что в августе он выступит на лыжероллерном турнире Toppidrettsveka, а в конце месяца отправится на высотный сбор в США.

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