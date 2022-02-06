«Это жопа». Йоханнес Клэбо прокомментировал 40-е место с 9-минутным отставанием в олимпийском скиатлоне

Норвежский лыжник отказался комментировать свое выступление в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине, где он финишировал 40-м, проиграв более девяти минут Александру Большунову.

Клэбо не сумел поддержать рывок Большунова и финна Ииво Нисканена на первой половине дистанции и докатывал гонку в спокойном темпе.

«Это жопа!» – единственное, что сказал Клэбо, проходя мимо норвежских СМИ.

Большунов по-царски выиграл Олимпиаду: привез всем минуту (а Клэбо – 9), ликовал целый круг, финишировал с флагом и сломал пьедестал