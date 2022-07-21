Вероника Степанова поддержала программу «Есть тема» на «Матч ТВ»: «Эти ребята первые, кто стал поднимать важные вопросы вокруг спорта»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете выразила поддержку программе «Есть тема» на канале «Матч ТВ».

«Сексизм в спорте и вокруг спорта. Предмет необъятный, но где-то начинать разговор надо. Сегодня в программе «Есть Тема» на в 11:30.

Сорри, появиться в прямом эфире я не смогу, мне пора на тренировку – но на вопросы Антона Анисимова я ответила, в записи. Полагаю, покажут.

И да, для исключения недопонимания: это мой личный вотум доверия и знак поддержки «Есть Тема». Эти ребята первые, кто стал вместо разговоров о минутах, голах и медалях поднимать действительно важные вопросы, связанные со спортом и вокруг спорта.

А критики есть у всех, это нормально», – написала Степанова в телеграм-канале.