«Считаю высказывание Устюгова некорректным. Мы все знаем капризы Сергея, ему все не нравится». Вяльбе об уходе лыжника из группы Сорина

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала слова олимпийского чемпиона Сергея Устюгова об уходе из группы Егора Сорина.

Ранее Устюгов заявил, что во время подготовки к сезону у него возникли разногласия с тренером.

«Сколько он с Сориным тренировался-то – две недели. Считаю его высказывание некорректным.

Мы все знаем Сергея. В каком смысле? Его капризов, ему все не нравится, нужна полная свобода, а ее в команде не бывает», – заявила Вяльбе.

«Сорин дважды сделал мне замечание, а на третье я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду». Устюгов объяснил уход от тренера