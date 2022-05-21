Елена Вяльбе: «У Устюгова есть силы, хотя не факт, что он сумеет продержаться в спорте до следующих Олимпийских игр»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о том, что олимпийский чемпион решил продолжить карьеру.

– Вам пришлось прилагать какие-то усилия, чтобы уговорить Сергея Устюгова не заканчивать карьеру после Игр в Пекине?

– Нет. Мы даже не разговаривали с Сергеем на эту тему, несмотря на то что разговоры о возможном завершении начались еще в Пекине. Тогда же я сказала, что, на мой взгляд, уходить просто неразумно.

Силы у Устюгова есть, хотя не факт, что он сумеет продержаться в спорте до следующих Олимпийских игр. Все-таки для цикликов три олимпийских цикла – это почти предел. Продолжать прогрессировать становится уже крайне сложно, – сказала Вяльбе.