Крупицкая о медийной активности Степановой: «Это личное дело каждого. Вероника – олимпийская чемпионка, а я пока ничего не добилась в спорте»

Российская лыжница Евгения Крупицкая рассказала, как относится к медийной популярности.

– Хотела бы ты раскрутиться так же, как Вероника Степанова, с который ты бегала вместе с юниорской сборной?

– Это личное дело каждого, только сам человек может решить, нужно ему это или нет. На мой взгляд, чтобы раскручиваться в информационном поле, нужно сначала чего-то добиться.

Вероника – олимпийская чемпионка. А я пока ничего не добилась в спорте. И что такое популярность? Подписчики в соцсетях, цитируемость в СМИ? За последним я точно не гонюсь, а подписчики сами прибавятся, когда результат будет. Да и не является это для меня какой-то самоцелью.

– А в целом ты как относишься к соцсетям? Они могут мешать тренировочному и соревновательному процессу?

– Смотря сколько времени в них проводить. Если в пределах разумного, никак это помешать тебе не может. Наоборот, когда вечером возьмешь в руки телефон и что-то там полистаешь, это абсолютно нормально, помогает даже отвлечься в какой-то степени.

В сборной России нет принудительного контроля за тем, кто и сколько времени проводит в соцсетях или просто в телефоне.

Мы же не просто так попадаем в команду – все стремятся к результату, а если ты себя не контролируешь, на тренировках всё проявится. Ну и в дальнейшем скажется, – сказала Крупицкая.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места