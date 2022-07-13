Вероника Степанова: «По мере улучшения результатов росло не только количество медалей на стене в доме моих родителей, но и мой счет в банке»

Олимпийская чемпионка в лыжах рассказала, на что тратит призовые.

«У меня получилось довольно быстро пройти путь от региональной команды до основной сборной. Я отлично, как вчера, помню, как мы делили стоимость эконом-такси до ближайшего продуктового магазина на троих с девочками на сборах. Ехать вдвоем было расточительно, а одной – просто недопустимо дорого. Но по мере улучшения результатов росло не только количество медалей на стене в доме моих родителей, но и мой счет в банке.

Разница между мной 21-летней и более опытными коллегами по команде очевидна: практически у всех есть семьи, у большинства дети. Я же могу вкладывать деньги в свою карьеру. И вкладываю.

Призовые за этап Кубка мира в Лиллехаммере я потратила на апгрейд в бизнес-класс по дороге в олимпийский Пекин. Меня несколько удивил медиашум по этому поводу – для меня такая «инвестиция в результат» очевидный выбор. Если есть возможность, разумеется.

Призовые за победу на Олимпиаде, в свою очередь, я вложила в тренировки в Рамзау в июне между основными сборами», – написала Степанова.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места