Дмитрий Губерниев: «У Вяльбе есть одна большая проблема – она ненавидит биатлон. Отсюда возникают многие истории»

Комментатор «Матч ТВ» заявил, что глава Федерации лыжных гонок России ( ) ненавидит биатлон.

«У Елены Валерьевны есть одна большая проблема – она ненавидит биатлон. Не то что не любит, она его ненавидит. И отсюда возникают очень многие истории. Хотя я искренне ее поддерживаю, сейчас ее выкинули из совета FIS. И в эфир мы ее зовем…

На обиженных воду возят. А у Елены Валерьевны зачастую получается программа про Елену Валерьевну: вы офигительная, Елена Валерьевна, послушайте, вы просто офигительная. Это как диалог Евстигнеева и Кваши: ваше величество, я человек прямой, ух, король, ух умница! Примерно так происходит в российских лыжах.

Там никто не задал ни одного неудобного вопроса. И Елену Валерьевну это все устраивает, какие тут неудобные вопросы. Зачем отвечать на вопрос, почему вы уехали в тот момент, когда дистанция 50 км впереди, где все закончилось грандиозным скандалом и Большунов не стал чемпионом мира?

А мы все-таки журналисты, мы вопросы задаем. Но у Елены Валерьевны все прекрасно. Она успешный президент федерации, человек на своем месте. Понятно, что она женщина, понятно, что есть отдельные нюансы… Ну блин, но так же веселее – приходит к оппоненту, который будет пытаться немножко покачать. Так в конце концов и голова работает, и можно многое объяснить.

Но в силу каких-то причин… Боятся, не доверяют. Она не будет никак реагировать. Я знаю почему, но буду озвучивать. Я человек широкой души», – сказал Губерниев.