Дмитрий Губерниев: «У Вяльбе есть одна большая проблема – она ненавидит биатлон. Отсюда возникают многие истории»

Теги лыжные гонки Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ненавидит биатлон.

«У Елены Валерьевны есть одна большая проблема – она ненавидит биатлон. Не то что не любит, она его ненавидит. И отсюда возникают очень многие истории. Хотя я искренне ее поддерживаю, сейчас ее выкинули из совета FIS. И в эфир мы ее зовем…

На обиженных воду возят. А у Елены Валерьевны зачастую получается программа про Елену Валерьевну: вы офигительная, Елена Валерьевна, послушайте, вы просто офигительная. Это как диалог Евстигнеева и Кваши: ваше величество, я человек прямой, ух, король, ух умница! Примерно так происходит в российских лыжах.

Там никто не задал ни одного неудобного вопроса. И Елену Валерьевну это все устраивает, какие тут неудобные вопросы. Зачем отвечать на вопрос, почему вы уехали в тот момент, когда дистанция 50 км впереди, где все закончилось грандиозным скандалом и Большунов не стал чемпионом мира?

А мы все-таки журналисты, мы вопросы задаем. Но у Елены Валерьевны все прекрасно. Она успешный президент федерации, человек на своем месте. Понятно, что она женщина, понятно, что есть отдельные нюансы… Ну блин, но так же веселее – приходит к оппоненту, который будет пытаться немножко покачать. Так в конце концов и голова работает, и можно многое объяснить.

Но в силу каких-то причин… Боятся, не доверяют. Она не будет никак реагировать. Я знаю почему, но буду озвучивать. Я человек широкой души», – сказал Губерниев.

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