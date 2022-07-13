Российские лыжники могут провести совместные тренировки с белорусскими биатлонистами в Раубичах

Российские лыжники, которые сейчас находятся на подготовительном сборе в Раубичах, смогут провести несколько совместных тренировок с белорусскими биатлонистами.

Об этом сообщил тренер лыжников . Сбор его группы в Раубичах начался 12 июля.

«В Раубичи как спортсмен я очень много раз приезжал, да свой первый сезон в качестве тренера я тоже проводил здесь. На этой базе, в принципе, нас все устраивает, центр хороший. В Раубичах также есть тредбан, который мы можем использовать в своей тренировочной деятельности.

Мы сейчас живем в одной гостинице с национальной командой Беларуси по биатлону, с тренерским штабом уже познакомились.

Пообщаемся с коллегами, и если наши тренировочные планы совпадут и реально сможем где-то пересечься, то не исключено, что что-то совместно и проведем», – сказал Сорин.

Также тренер сообщил, что программа июльского сбора отличается от июньского, который проходил в Архангельской области.

«Будем больше тренироваться на лыжероллерах, а в Малиновке упор делали на кроссовую подготовку.

В Раубичах, повторюсь, будем фокусироваться на специальной роллерной подготовке, да и интенсивность и количество скоростных работ возрастет. Кроссы тоже будут, но не в таком объеме», – отметил Сорин.