Российские лыжники могут провести совместные тренировки с белорусскими биатлонистами в Раубичах

Российские лыжники, которые сейчас находятся на подготовительном сборе в Раубичах, смогут провести несколько совместных тренировок с белорусскими биатлонистами.
Об этом сообщил тренер лыжников Егор Сорин. Сбор его группы в Раубичах начался 12 июля.
«В Раубичи как спортсмен я очень много раз приезжал, да свой первый сезон в качестве тренера я тоже проводил здесь. На этой базе, в принципе, нас все устраивает, центр хороший. В Раубичах также есть тредбан, который мы можем использовать в своей тренировочной деятельности.
Мы сейчас живем в одной гостинице с национальной командой Беларуси по биатлону, с тренерским штабом уже познакомились.
Пообщаемся с коллегами, и если наши тренировочные планы совпадут и реально сможем где-то пересечься, то не исключено, что что-то совместно и проведем», – сказал Сорин.
Также тренер сообщил, что программа июльского сбора отличается от июньского, который проходил в Архангельской области.
«Будем больше тренироваться на лыжероллерах, а в Малиновке упор делали на кроссовую подготовку.
В Раубичах, повторюсь, будем фокусироваться на специальной роллерной подготовке, да и интенсивность и количество скоростных работ возрастет. Кроссы тоже будут, но не в таком объеме», – отметил Сорин.