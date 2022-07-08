Вероника Степанова: «Изменение профиля трасс привело к эволюции понимания того, как должно выглядеть идеальное тело лыжницы»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете рассказала, почему для лыжниц важно быть мускулистыми.

«Попробую объяснить, почему с каждым новым сезоном нам нужно все больше бицепсов, трицепсов и абдукторов (отводящих мышц) и почему ничто так не выдает профессиональную лыжницу, как выраженные латеральные мышцы бедра.

Наш спорт радикально изменился с начала века. Это правда, что технологии изготовления лыж не сильно продвинулись за двадцать лет и некоторые особо удачные пары лыж могут служить нескольким поколениям. Я и сама бежала на таких «динозаврах» на ЧР-2021, их мой тренер Дмитрий Владимирович Бородин где-то «взял на прокат». Бежала небезуспешно, кстати.

Что поменялось, так это места проведения соревнований. Раньше трассы для лыжных гонок больше напоминали естественный рельеф средней полосы России или Скандинавии: затяжные пологие подъемы и такие же спуски, если дистанция гонки была, допустим, 10 км, то и бежали круг 10 км. Откровенно говоря, я такое уже не застала, знаю больше по рассказам.

Сейчас все по-другому. Телевидению, как главному заказчику соревнований уровня Кубка мира, круги в 10 км никак не подходят. Круг должен быть километра 2,5-3, максимум 5.

Тогда относительно малым количеством камер прямого эфира на дистанции можно охватить всю гонку. Тогда вы как зритель не пропустите главного – как Петя обогнал Васю, а еще лучше, как Вася этого не стерпел и треснул Петю палкой по спине.

Давайте не будем притворяться – телевидение требует рейтинги, рейтинги дают шоу, а шоу – это нечто драматичное, что потом будут повторять во всех выпусках спортивных новостей.

Отсюда и еще одно изменение на трассах: вместо длинных пологих спусков, смотреть на которые, видимо, вызывает зевоту у среднего зрителя, с каждым годом придумывают все более крутые, извилистые, зрелищные.

Когда я приехала на ЧМ-2021 в Оберстдорф, меня впечатлили две вещи: абсолютно конский подъем где-то метров восемьсот — и потом сразу спуск с такими крутыми, резкими поворотами, что первой мыслью было: «Весь смысл в том, чтобы кто-то здесь зрелищно упал прямо в камеру!» На Кубке мира за пару лет до того в гонке у мужчин все так и было – падения, завалы, драма в прямом эфире.

На чемпионате мира никто, кажется, так и не упал – а все потому, что мы сейчас тренируем в том числе те самые прямые латеральные мышцы бедра.

Двадцать лет назад они не были так задействованы, только мешали бы на длинных пологих трассах. Кстати, в Пекине спуски были какие-то олдскульные, спокойно-плавные, я даже удивилась. Но это большое исключение, а вот Оберстдорф – норма.

Изменение профиля трасс привело к эволюции понимания того, как должно выглядеть идеальное тело лыжницы. Все это сподвигло тренеров и специалистов-аналитиков разработать совсем другие упражнения», – написала Степанова в своей колонке на .