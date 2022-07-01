Вяльбе о колонке Степановой на «Матч ТВ»: «Если она хочет быть спортсменкой, то должна тренироваться и думать только об этом. Если блогером – пусть занимается»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала автором на «Матч ТВ».

«Ради бога, пусть делает что хочет. Я не думаю, что это повлияет на популяризацию спорта.

Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Если она хочет быть спортсменкой, то она должна тренироваться и думать только об этом.

Если она хочет быть блогером и известным человеком в этой сфере, пусть занимается. Будет спортивным журналистом. Я буду этому только рада», – заявила Вяльбе.

«Мощнейшее усиление». Лыжница Степанова стала автором сайта «Матч ТВ»

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много