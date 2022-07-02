Степанова о колонке на «Матч ТВ»: «Понимаю, что не все привыкли к такой роли действующей спортсменки. Привыкайте, мир меняется!»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова прокомментировала решение завести авторскую колонку на сайте «Матч ТВ».

«Спасибо всем прочитавшим мою дебютную колонку на «Матч ТВ». Тема взаимоотношений между атлетом и телевидением меня интересует всерьез. Для меня важно знать, для кого мы выступаем и кто за это платит.

Обещаю и дальше писать о вещах, которые меня затрагивают впрямую, и делиться своими наблюдениями и оценками. Правда, формат колонки в 5 тысяч знаков – это челлендж, но я буду стараться.

Пару часов свободного времени есть даже у лыжниц, и я хочу его использовать именно так. Понимаю, что не все привыкли к такой роли действующей спортсменки. Ну что ж, привыкайте, мир меняется!» – сказала Степанова.

«Мощнейшее усиление». Лыжница Степанова стала автором сайта «Матч ТВ»