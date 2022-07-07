Губерниев о Вяльбе: «Хорошо получать зарплату как руководитель федерации и тренер сборной. А спортсмены будут питаться святым духом, который исходит из кабинета президента ФЛГР»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

«Совершенно очевидно сейчас, что лыжники должны задуматься. Их просто ждет тяжелейший сезон. У основных спортсменов, у которых есть нормальные контракты, ставки, безусловно, все будет неплохо, хотя рекламные контракты терял и Большунов. А вот как поддержать остальных, которые могли бы на этапах Кубка России, ввиду отсутствия выездов за рубеж, так или иначе поправить материальное положение, потому что им нужно семьи кормить, у людей есть дети.

Об этом почему-то Елена Валерьевна (Вяльбе) думать не хочет. Причем не просто не хочет, она еще признается в том, что не могут найти деньги. Ребят, это ваша работа. Работа президента федерации – искать спонсоров. Когда спонсоры пришли, когда кто-то попросил, государство или кто-то еще – это одна история. А когда сейчас сложно, сейчас ищите, в чем проблема. А ситуация такая, что лыжникам спонсоров фактически сейчас ищу только я. Они безусловно найдутся, я в этом убежден.

А еще не будем забывать, что Елена Валерьевна одновременно и главный тренер сборной. Очень хорошо, конечно, получать зарплату как руководитель федерации и одновременно еще в Минспорте в центре подготовки как тренер сборной команды. И при этом говорить о том, что спортсмены должны бегать за медали. А дальше они будут питаться святым духом, который исходит из кабинета президента ФЛГР», – сказал Губерниев.

«Федерация ни хрена не делает, чтобы найти спонсоров». Губерниев о словах Вяльбе про отсутствие призовых на Кубке России по лыжам

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