Вероника Степанова: «Надо делать как можно больше для привлечения внимания к спорту. Биатлон делает рейтинги, которые лыжам, увы, недоступны»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете лыжница высказалась о том, как важна медийная активность спортсменов.

«Я уверена, что надо делать как можно больше для привлечения внимания именно к твоему спорту – чтобы включали и смотрели.

Извините, если повторю очевидные вещи: профессиональным спортом в XXI веке правит телевидение – и чем дальше, тем сильнее. Английская футбольная премьер-лига зарабатывает три миллиарда фунтов в год от продажи телевизионных прав, бюджет МОК вообще на три четверти состоит из денег телевидения!

Теннис и UFC не только строят свою деятельность вокруг нужд «главного заказчика» – они все время стараются что-то придумать для привлечения новых зрителей.

Наш ближайший «родственник» биатлон делает рейтинги, которые лыжам, увы, недоступны.

А мы в кризисе. В последнем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам наш основной старт посмотрело на 27% телезрителей меньше, чем в предыдущем сезоне. Причем везде – в России, Норвегии, Швеции, Германии – падение интереса значительное.

Это, если упростить, означает, что в следующем году телеканалы заплатят на 27% денег меньше за телеправа, уже и так весьма скромные в своей цене.

Четырнадцать лет назад за победу в «Тур де Ски» получила свыше 100 тысяч евро призовых, а Наташа Непряева в этом году — около половины от этой суммы.

Бюджет всех профессиональных мировых лыжных гонок меньше, чем у клуба-аутсайдера той же АПЛ. И любой профессиональный лыжник понимает: с падением популярности нашего спорта надо бороться и делать это решительно.

Я не хочу упрощать, но для меня давно стало очевидным: чтобы смотрели, необходимо создание и постоянное присутствие звезд в медиапространстве. Тут ничего нового нет – не зря «ПСЖ» так бился за Месси и Мбаппе, а «Вашингтон» немыслим без Овечкина.

Чтобы стать звездой в 2022 году, необходимо активно действовать не только на льду, на поле или на лыжне, но за их пределами. Мбаппе, который мне наиболее близок по возрасту, недавно создал собственную продакшн-компанию.

Человек будет производить в свободное от футбола время онлайн-контент. И совсем необязательно непосредственно на спортивную тематику – он очень часто комментирует все, что с связано, например, с расизмом.

Мы отстаем. Да, мы в заведомо сложной ситуации – выпадаем из телетрансляций на полгода, тренируемся далеко от столиц, участвовать в «Танцах со звездами» не успеваем. Даже в Норвегии, где топовые лыжники автоматически являются топовыми звездами, наблюдается резкий отток зрителей от экранов.

Тому множество причин, но одна из них очевидна: когда Нортуг уходит, а появляются футболист Холанд и легкоатлет Ингебригтсен, то Клэбо сложновато с ними конкурировать за внимание аудитории, а другие не хотят или не могут», – написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».