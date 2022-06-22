Вероника Степанова: «Комментарии пишут злобные машины с испорченным искусственным интеллектом. Поэтому я их запретила»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала, почему закрыла комментарии в своих соцсетях.

«Так ведь не может быть, что кому-то успехи и достижения 21-летней девушки-спортсменки из небольшого далекого городка не нравятся, правда?

Вот и я думаю, что комментарии пишут злобные машины с испорченным искусственным интеллектом. Поэтому я их запретила. Комментарии – машины не запретить, увы.

Этот раунд битвы между человеком и машиной выиграл человек», – написала Степанова.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места