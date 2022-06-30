Елена Вяльбе: «Я не думаю, что если Кулешова закусит удила и начнет тренироваться, то у нее что-то может не получиться. Она очень талантливая»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) считает, что бронзовый призер Олимпиады-2018 Анастасия Кулешова (Седова) могла бы вернуться на прежний уровень.

Кулешовой 27 лет, в 2020 году она родила дочь и приостановила спортивную карьеру.

«Думаю, что Настя пожалела о своем решении. Наверняка она призналась в этом сама себе, всем она этого, конечно, сказать не может.

Я тоже, безусловно, жалела о том, что она приняла такое решение. Но здесь уже никто не мог на ее решение повлиять, потому что это такой момент… Щепетильный. Что касается детей – каждый должен сам принимать решения.

Я не думаю, что если она закусит удила и начнет тренироваться с расчетом на следующие Олимпийские игры, то у нее что-то может не получиться. Она очень талантливая», – сказала Вяльбе.