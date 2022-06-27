Врач сборной России Собакарева: «Вегетарианцев в моей группе нет точно. Спортсмен без мяса и другого животного белка… разве что шахматист, но точно не лыжник»

Врач сборной России по лыжным гонкам Александра Собакарева рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются профессиональные лыжники.

Собакарева работает в группе тренера Андрея Нутрихина.

О жалобах лыжников-профессионалов: «Боли в разных участках тела от перенапряжения мышц различной локализации, но чаще болевые ощущения в местах прикрепления четырехглавой мышцы бедра (область колена), поясничный отдел, задняя поверхность бедра, стопы, боли в локтевом суставе».

Об особенностях питания спортсменов и есть ли в команде вегетарианцы: «В нашей команде нет диетолога. Особенности питания не всегда получается соблюдать, потому что столовые везде плюс-минус стандартные и меню схожи.

Иногда я даю рекомендации, на что делать акцент перед какими тренировками или гонками. Вегетарианцев в моей группе нет точно. Спортсмен без мяса и другого животного белка… разве что шахматист, но точно не лыжник. Это же строительный материал, как без него».

Об обманах лыжников ради выхода на старт: «А смысл идти на обман? Все взрослые люди и понимают, что ответственность на спортсмене, враче и тренере. Если ты выходишь больной на старт, то следующего старта может и не быть как минимум еще пару месяцев. А там и зима проходит.

Задай вопрос: для чего ты это делаешь? Был случай, когда спортсменка поступила вопреки советами и с симптомами острого фарингита пошла зимой на тренировку, за пару дней до стартов. Вечером ее спустили с высоты, и она полетела домой с температурой 38. Я была против, тренер тоже. Взяв на себя ответственность, она в последующем пожалела».