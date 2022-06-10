Вик Уайлд: «Я ездил домой в США, но вернулся в Россию и буду тренироваться здесь. Думаю над тем, чтобы выступить на еще одних Играх»

Теги сноуборд сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Лыжи

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что не планирует переходить в сборную другой страны и будет выступать за Россию. 

«Я ездил домой в США в марте, там я был две недели, но потом вернулся в Россию. Я буду тренироваться здесь.

У меня не было предложений сменить спортивное гражданство. Я катаюсь с командой России! Если я здесь, то я катаюсь за эту команду. У меня было желание завершить карьеру после Олимпийских игр, но потом я передумал.

Российских спортсменов не пускают на соревнования, но я думаю над тем, чтобы выступить еще на одних Играх.

Не думаю, что смогу выступить на Кубках мира, если будет такая возможность, но к Олимпиаде я мог бы подготовиться», – сказал Уайлд. 

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