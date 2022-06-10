Вик Уайлд: «Я ездил домой в США, но вернулся в Россию и буду тренироваться здесь. Думаю над тем, чтобы выступить на еще одних Играх»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду заявил, что не планирует переходить в сборную другой страны и будет выступать за Россию.

«Я ездил домой в США в марте, там я был две недели, но потом вернулся в Россию. Я буду тренироваться здесь.

У меня не было предложений сменить спортивное гражданство. Я катаюсь с командой России! Если я здесь, то я катаюсь за эту команду. У меня было желание завершить карьеру после Олимпийских игр, но потом я передумал.

Российских спортсменов не пускают на соревнования, но я думаю над тем, чтобы выступить еще на одних Играх.

Не думаю, что смогу выступить на Кубках мира, если будет такая возможность, но к Олимпиаде я мог бы подготовиться», – сказал Уайлд.