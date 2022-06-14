Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду рассказал об отношении к США и России.

— Друзья, знакомые из США не писали в последнее время: «Вик, что ты все еще делаешь в России?»

— Не особо. Думаю, большинство просто боится общаться со мной, ха-ха. Вообще, обычно, люди не затрагивают в общении со мной скандальные темы. Даже когда я этой весной летал в США, никто в личном общении не высказал в мою сторону негатива.

— Когда это было — поездка в США?

— В апреле, навестил маму. Думаю, людям в США сейчас хватает своих собственных проблем, особенно на Западном побережье. Я-то сам родом из маленькой деревни и проблемы, которые происходят за тысячи километров оттуда, не особо волнуют местных, не сидят в их головах.

— В России постоянно показывают новости о растущих ценах на бензин в Штатах.

— А вот это как раз — то, о чем все говорят. Один из способов обозлить Америку — заставить их платить пять-шесть долларов за галлон бензина, они очень быстро взбесятся. Американцам нужен бензин, они ездят на машинах постоянно, везде, на протяжении всего дня. Они не ходят, не передвигаются на велосипедах, только за рулем авто. И США порой недооценивают влияние бензина на то, что происходит внутри страны.

— Вы уже давно в России, в Москве. На Олимпиаде сказали, что это один из лучших городов на Земле для вас. Мнение не изменилось?

— Нет. Город сильно поменялся со времени, когда я увидел его впервые. Я люблю Москву, сейчас передвигаюсь по ней только на велосипеде, больше не использую метро, такси. Везде езжу на велосипеде и обожаю это, – сказал Уйалд.