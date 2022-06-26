Клэбо надел радужную повязку на спринт в Телемарке. Он выразил солидарность ЛГБТ-движению после новостей о стрельбе в Осло

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выразил солидарность ЛГБТ-сообществу.

25 июня возле ночного клуба в Осло произошла стрельба – 2 человека погибли и 21 пострадал. СМИ сообщили, что заведение было популярным среди представителей ЛГБТ, а стрелок оказался выходцем из Ирана.

Перед началом спринта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Телемарке Клэбо надел повязку в радужных цветах и предложил сделать то же самое остальным спортсменам.

«Это просто ужасно. Наши мысли – прежде всего вместе со скорбящими, пострадавшими, теми, кто потерял своих близких.

Мы должны оказывать поддержку по мере возможности. События в Осло трудно описать словами.

Лыжероллерные соревнования незначительны на этом фоне. Мы лишь выходим и с улыбкой выполняем свою работу.

Своим сегодняшним посланием мы выражаем самые теплые слова в адрес тех, кого это коснулось», – сказал Клэбо.

ФОТО

Лыжероллеры. Кубок мира. Клэбо и Мирвол победили в спринтах свободным стилем, Таугбель и Лотта Венг – 2-е

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