Олег Матыцин: «Вопросы допуска российских спортсменов в зимних видах спорта будут решаться ближе к началу сезона»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вопрос допуска российских спортсменов из зимних видов спорта к международным стартам будет решаться ближе к началу сезона.

«Перспективы сотрудничества также зависят от представительства России в руководящих органах международных спортивных федераций и от позиции руководства международных спортивных федераций.

К сожалению, международные федерации принимают решения с оглядкой на , который пока не снимает своей рекомендации об отстранении российских спортсменов, но и не усиливает ее.

Очевидно, что вопросы допуска российских спортсменов в зимних видах спорта будут решаться ближе к началу сезона и, возможно, отдельно по каждому виду спорту и соревнованию», – заявил Матыцин.