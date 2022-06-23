Олег Матыцин: «Вопросы допуска российских спортсменов в зимних видах спорта будут решаться ближе к началу сезона»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вопрос допуска российских спортсменов из зимних видов спорта к международным стартам будет решаться ближе к началу сезона.

«Перспективы сотрудничества также зависят от представительства России в руководящих органах международных спортивных федераций и от позиции руководства международных спортивных федераций.

К сожалению, международные федерации принимают решения с оглядкой на МОК, который пока не снимает своей рекомендации об отстранении российских спортсменов, но и не усиливает ее.

Очевидно, что вопросы допуска российских спортсменов в зимних видах спорта будут решаться ближе к началу сезона и, возможно, отдельно по каждому виду спорту и соревнованию», – заявил Матыцин.

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