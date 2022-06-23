Олег Матыцин: «Международными спортивными организациями отменено или перенесено 186 спортивных мероприятий, запланированных в России в 2022-2023 годах»

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, скольких соревнований лишилась Россия из-за санкций.

«По состоянию на 25 мая международными спортивными организациями отменено/перенесено 186 международных спортивных мероприятий, запланированных в России в 2022-2023 годах, в том числе 36 крупных международных спортивных мероприятий.

Минспортом России даны рекомендации всем общероссийским спортивным федерациям, субъектам, иным организаторам начать переговоры с международными спортивными организациями, принявшими соответствующие решения об отмене или переносе, чтобы урегулировать вопрос возврата уплаченных средств в досудебном порядке», – заявил Матыцин.

Он подчеркнул, что отсутствие конкуренции с россиянами вредит всему мировому спорту.

«Этот тезис относится не только к нам, но и ко всему мировому спорту – отсутствие конкуренции с российскими спортсменами вредит», – цитирует Матыцина «Р-Спорт».