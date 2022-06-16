Вероника Степанова: «Одна из немногих специальных лыжероллерных трасс – в Рамзау. Я сказала президенту России, что нам хорошо бы подумать о создании таких в горах»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова оценила ситуацию со спортивной инфраструктурой в России.

«В России за последние годы построены отличные спортивные базы. Еще пять лет назад таких не было. Сейчас я в Малиновке, в Архангельской области. Прекрасное место для подготовки лыжников! И мы здесь будем три недели.

Но на нашем уровне важны нюансы. Одна из немногих специальных лыжероллерных трасс – в Рамзау, в Австрии. Туда лыжники и биатлонисты со всего мира съезжаются, потому что тренировки там дают определенный эффект. Такой в России пока нет. Увы!

У нас была короткая возможность пообщаться с президентом страны в Кремле, и я успела сказать, что нам в России хорошо бы подумать о создании таких трасс в горах. И об импортозамещении и в инвентаре. Но такие вещи за месяц или даже за год не решаются», – сказала Степанова.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле