Выборы президента FIS могут признать незаконными. Делегации нескольких стран рассматривают возможность подачи иска на FIS

Выборы президента Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) могут признать незаконными.

Несколько делегаций рассматривают возможность подачи иска на FIS из-за отсутствия демократических процессов в ходе голосования.

Выборы прошли 26 мая. На пост президента FIS был переизбран швед Йохан Элиаш, который был единственным кандидатом.

Делегат из Хорватии Ведран Павлек поставил процедуру голосования под сомнение. Он заявил, что голосование должно быть тайным, и потребовал, чтобы в бюллетенях были варианты «за» и «против».

Директор FIS по выборам Стефан Нетцле отказал Павлеку. Он заявил, что в бюллетенях достаточно имени кандидата, но можно воздержаться от участия в голосовании.

«Это нарушение демократических принципов. В этом случае делегаты могут голосовать только за. Прошу всех, кто со мной согласен, выйти из зала», – сказал Павлек, после чего представители нескольких стран покинули зал в знак протеста.

В числе делегаций, которые публично выразили недовольство прошедшими выборами – Германия, Австрия и Швейцария.

«Выборы, на которых у делегатов был только вариант проголосовать «за», не соответствуют нашему пониманию закона и являются всего лишь фарсом.

По мнению наших юристов, такой подход не соответствует швейцарскому закону об ассоциациях. Вместе с другими делегациями мы ясно дали это понять в письменной форме перед выборами.

Мы оставляем за собой право обратиться в суд», – заявил пресс-атташе Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах.