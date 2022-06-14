Российский лыжник Сергей Волков дисквалифицирован на полгода за допинг

Российский лыжник Сергей Волков дисквалифицирован на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщило Российской антидопинговое агентство (РУСАДА). Срок дисквалификации отсчитывается с 19 января 2022 года.

Волков признан виновным в нарушении пунктов 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и 4.2 («Использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода») общероссийских антидопинговых правил.

Спортсмену 21 год. В феврале 2020-го он занимал четвертое место в спринте на юниорском чемпионате мира.