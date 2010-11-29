FIS дисквалифицировала на 4 года призера чемпионатов мира Полторанина и двукратного олимпийского чемпиона Веерпалу

Международная федерация лыжных видов (FIS) сообщила о четырехлетней дисквалификации лыжников, замешанных в допинговом скандале на чемпионате мира в Зеефельде.

На турнире, который проходил в Австрии в феврале этого года, австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также из Казахстана были задержаны во время антидопингового рейда. Спортсмены подозревались в переливании крови, употреблении допинга и в сотрудничестве с доктором Марком Шмидтом.

Австрийская федерация лыжных видов сообщила об отстранении на 4 года Хауке и Балдауфа. Сегодня стало известно, что остальные лыжники отстранены на такой же срок.

Помимо них, на 4 года дисквалифицированы эстонский лыжник Алго Кярп, признавшийся в употреблении допинга, тренер сборной Эстонии Мати Алавер, а также отец Андреаса Веерпалу – двукратный олимпийский чемпион . Он обвиняется в причастности к нарушению антидопинговых правил в качестве руководителя.

«Его подозревают в нарушении антидопинговых правил. На данный момент наше расследование на окончено, поэтому мы не можем дать других деталей, кроме как озвучить имя», – сказала антидопинговый директор FIS Сара Фуссек.

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