Бородавко о травме Ступак: «Было растяжение, «разволокнистость» связок. Думаю, следующий сбор она проведет по индивидуальному плану»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как идет подготовка к сезону у олимпийских чемпионов Александра Большунова и Юлии Ступак.

– Как настроение у Александра Большунова?

– Подготовку к новому сезону он начал более спокойно. Первый сбор прошел по намеченному плану. Не было травм, как в прошлом году, все идет своим чередом. Видно, что в психологическом плане он стал намного раскованнее. Но, как и прежде, раньше всех выходит на тренировки, делает такие же объемы, как и все, или даже чуть больше.

– У Юлии Ступак начало нового сезона выдалось не столь гладким, получила обидную травму. Что говорят врачи?

– Да, в один из первых дней сбора Юля делала определенные упражнения, а на следующий день почувствовала боль в стопе, появилась опухоль. Рентгенолог по предварительному диагнозу сказал, что есть трещина, но нужно дополнительное обследование. Ногу загипсовали, отправили Юлю в Москву на осмотр специалистами ФМБА.

К счастью, перелом или трещина не были подтверждены. Было растяжение, «разволокнистость» связок. Юля уехала в Екатеринбург на лечение, приступила к тренировкам по индивидуальному плану. Будем смотреть по ее состоянию, постепенно повышая нагрузки.

– Какие-то прогнозы по возвращению в общую группу есть?

– Они несколько пессимистичные. Очень быстро вернуться в общую группу она не сможет. Физическое состояние на первом сборе не позволяло ей выполнять всю нагрузку в полном объеме, а тем более с этой травмой… Думаю, что как минимум следующий сбор, который пройдет в Малиновке, она проведет по индивидуальному плану, – сказал Бородавко.

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