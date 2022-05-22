Юрий Бородавко: «Большунов приступил к тренировкам достаточно уверенно. Этот год хочется пройти без травм, планомерно готовиться»

Тренер сборной России по лыжным гонкам сообщил, что трехкратный олимпийский чемпион не испытывает проблем со здоровьем.

Сейчас лыжники группы Бородавко проводят сбор к Крыму.

– Спортсмены не могут постоянно жить в возбуждении и безудержном стремлении к победам. После сезона произошел некий спад, тем более он занимался своим здоровьем, был период без тренировок.

Он приступил к тренировкам достаточно уверенно, с учетом тех ошибок, которые были в предыдущие годы. Этот год хочется пройти без травм, планомерно готовиться.

– Сейчас его ничего не беспокоит?

– Верно. У нас есть , которое проводит регулярное обследование и дает допуск спортсмену к тренировочной работе. Только после этого спортсмена могут командировать на тренировочный сбор.

Большие нагрузки, которые спортсмены выполняют, возможны только для стопроцентно готового организма. Любые болезни, травмы, только негативно влияют на подготовку. Мы заботимся о своих спортсменах и пытаемся предотвратить появление травм, – сказал Бородавко.