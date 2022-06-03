Сорин об Архызе: «Приезжая в такие места, смотришь, где бы здесь можно в будущем проложить лыжную или лыжероллерную трассу»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал об условиях в Архызе, где проводит сбор его группа.

«Приезжая в такие места, особенно в России, смотришь, где бы здесь можно в будущем проложить лыжную или лыжероллерную трассу. Здесь высота 1750, и рельеф разнообразен. Есть место для правильной лыжной трассы со всеми условиями гомологации, и есть возможность построить лыжероллерную трассу.

Сделают еще километром 5-7 – обычной дороги, не лыжероллерной – уже можно будет сюда ехать, потому что будет более интересный рельеф. Но нам нужна своя спортивная база, чтобы все было сделано для спортсменов, и тренажерный зал. Сейчас мы селимся в обычные туристические отели и подстраиваемся под них, а не они под нас.

Насколько я знаю, федерация делала несколько запросов в Министерство спорта, и вроде бы они рассматривают это место. Надеюсь, это все будет двигаться дальше, и в ближайшем будущем у нас будет своя база в условиях среднегорья», – сказал Сорин.

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