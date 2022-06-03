Сорин о Бекишевой: «Мне с ней приятно работать, потому что она максималист. Но приходится объяснять, что нужно говорить о вещах, связанных с усталостью»

Российская лыжница рассказала, что сменит фамилию после замужества.

Спортсменка досрочно покинула сбор группы Егора Сорина в Архызе, чтобы сыграть свадьбу с лыжником Вадимом Пантриным.

«Для меня это важное событие, потому что это большой шаг во взрослую жизнь, семейную жизнь.

Я всегда подшучиваю: говорю, что возьму двойную фамилию, буду Бекишева-Пантрина. Он злится, а я говорю: а что, есть же, к примеру, Юрлова-Перхт. Он: нет, ты будешь Пантрина. А я: да Пантрина, Пантрина.

Я думаю, меня запомнят с фамилией Бекишева, но я, конечно, еще не такой великий спортсмен, но, думаю, все впереди», – сказала Бекишева.

Тренер Егор Сорин рассказал о качествах спортсменки.

«Мне с ней приятно работать, потому что она максималист. С ней приходится разговаривать, объяснять, что нужно говорить о каких-то вещах, связанных с усталостью, всякими отклонениями здоровья, а не просто выполнять план, потому что тренер сказал.

Даже сегодня только после тренировки я узнал, что у нее утром был высокий пульс, першило горло. Естественно, мы с ней поговорили серьезно о том, что такие моменты нужно говорить до тренировки, а не после. Но по самоотдаче, конечно же, мне нравится она.

Считаю, что спортсмен, который выигрывает медали на юниорском первенстве мира, в 90 процентах талантливый. С ними интересно работать, есть с чем работать, что дальше развивать. Есть вариант, когда спортсменов конкретно форсируют в юношах и юниорах, но, слава богу, у нас в лыжных гонках за последние годы таких примеров практически нет», – отметил Сорин.