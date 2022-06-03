Сорин о Бекишевой: «Мне с ней приятно работать, потому что она максималист. Но приходится объяснять, что нужно говорить о вещах, связанных с усталостью»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) светская хроника Егор Сорин Вадим Пантрин Елизавета Бекишева Лыжи

Российская лыжница Елизавета Бекишева рассказала, что сменит фамилию после замужества.

Спортсменка досрочно покинула сбор группы Егора Сорина в Архызе, чтобы сыграть свадьбу с лыжником Вадимом Пантриным.

«Для меня это важное событие, потому что это большой шаг во взрослую жизнь, семейную жизнь.

Я всегда подшучиваю: говорю, что возьму двойную фамилию, буду Бекишева-Пантрина. Он злится, а я говорю: а что, есть же, к примеру, Юрлова-Перхт. Он: нет, ты будешь Пантрина. А я: да Пантрина, Пантрина.

Я думаю, меня запомнят с фамилией Бекишева, но я, конечно, еще не такой великий спортсмен, но, думаю, все впереди», – сказала Бекишева.

Тренер Егор Сорин рассказал о качествах спортсменки.

«Мне с ней приятно работать, потому что она максималист. С ней приходится разговаривать, объяснять, что нужно говорить о каких-то вещах, связанных с усталостью, всякими отклонениями здоровья, а не просто выполнять план, потому что тренер сказал.

Даже сегодня только после тренировки я узнал, что у нее утром был высокий пульс, першило горло. Естественно, мы с ней поговорили серьезно о том, что такие моменты нужно говорить до тренировки, а не после. Но по самоотдаче, конечно же, мне нравится она.

Считаю, что спортсмен, который выигрывает медали на юниорском первенстве мира, в 90 процентах талантливый. С ними интересно работать, есть с чем работать, что дальше развивать. Есть вариант, когда спортсменов конкретно форсируют в юношах и юниорах, но, слава богу, у нас в лыжных гонках за последние годы таких примеров практически нет», – отметил Сорин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные