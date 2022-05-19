Егор Сорин: «Специфика биатлона может лучше подойти Наталье Шевченко, чем лыжные гонки. В ней был заинтересован Шашилов»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о переходе Натальи Шевченко в биатлон.

«Я положительно отнесся к решению Натальи сменить вид спорта не потому, что с ней было плохо работать и мы не видели будущего в лыжных гонках. В этом году она показала неплохой результат. Если бы не переход, она бы продолжила и дальше с нами готовиться.

Но специфика биатлона ей может лучше подойти, чем лыжные гонки, потому что она была больше склонна к спринтерским дисциплинам и коротким дистанциям на 5 и 10 километров. 5 км она выиграла на Континентальном кубке. Это одна из лучших ее дисциплин, которая, к сожалению не используется в Кубке мира.

К тому же есть успешный пример Дениз Херрман, которая успешно бегала спринты и 5-километровые этапы в эстафете, а затем успешно перешла в биатлон и стала олимпийской чемпионкой. Считаю, что спортсменка приняла верное решение. К тому же в ней был заинтересован тренер сборной России Михаил Шашилов, который проявил инициативу и поговорил на эту тему со мной.

Я вообще считаю, что Союзу биатлонистов России надо плотнее работать с лыжной федерацией и проводить селекцию тех спортсменов, которые не попали в сборную России или по своим данным склонны к стрельбе и быстро поддаются обучению. Не каждому это дано, но, надеюсь, у Наташи получится достаточно быстро освоить стрельбу», – рассказал Сорин.

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