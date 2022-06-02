Юрий Бородавко: «Мальцев – очень амбициозный спортсмен. Психологическое состояние позволяет ему выйти на уровень сильнейших гонщиков в мире»

Российский лыжник рассказал, почему выбрал для подготовки группу .

«Я подходил к Елене Валерьевне Вяльбе, она сказала – выбирай сам, в какую группу идти. Сказала, могу пойти к любому тренеру, что у меня у одного есть такая привилегия выбора. Я подумал, что надо идти к Юрию Викторовичу (Бородавко), потому что ребята сильные, есть за кем тянуться», – сказал Мальцев.

«Мальцев очень неудовлетворен этим сезоном, потому что он очень амбициозный спортсмен. Он сейчас в достаточно серьезном возрасте и начал понимать, что каждый год должен быть с серьезной точкой роста, чтобы подойти к Олимпийским играм в наивысшей форме. Психологическое состояние позволяет ему выйти на уровень сильнейших гонщиков в мире», – отметил Бородавко.