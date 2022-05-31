Личный сервисмен Клэбо продолжит работу в команде

Фруде Педерсен, личный сервисмен пятикратного олимпийского чемпиона , договорился с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

«Он продолжит работу. И еще девять других. Мне не хватает ответа лишь от одного – и команда готова», – рассказал глава норвежской сервис-бригады Стейн Олав Снесруд.

Ранее Клэбо выдвинул федерации два условия для подписания контракта: наличие индивидуальной высотной подготовки и присутствие в команде личного смазчика.

Издание VG сообщало, что организация не хочет видеть Педерсена в команде из-за его конфликтности в процессе сотрудничества с другими сервисменами.

У Клэбо конфликт с федерацией – думаете, из-за денег? Нет, но Йоханнес и правда выбивает особые условия