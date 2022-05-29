Вероника Степанова: «Растяжка – важная часть тренировки. Уж поверьте еще не старой, но уже довольно опытной кобылице»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова рассказала о тренировках.

«Растяжку после тренировки должен делать каждый атлет! Чтобы боли не было на утро, чтобы травму не получить, чтобы гибкость развивать и в разножке на финише  выигрывать.

Это самая важная часть тренировочного процесса, корректное его завершение, уж поверьте еще не старой, но уже довольно опытной кобылице. Всего 30 минут в день качественной растяжки мне достаточно. А когда я была «жеребенком», это время тратила, зря просиживая в соцсетях.

Ко мне понимание важности ежедневной растяжки пришло не как озарение, а в конкретный момент времени, после проигрыша в разножке в борьбе за серебро на соревнованиях в Вершине Теи пару лет назад. С тех пор не ленюсь.

Но без переусердствования. От чрезмерной растяжки тоже травмы бывают», – написала Степанова.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места

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