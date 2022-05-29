Вероника Степанова: «Растяжка – важная часть тренировки. Уж поверьте еще не старой, но уже довольно опытной кобылице»

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова рассказала о тренировках.

«Растяжку после тренировки должен делать каждый атлет! Чтобы боли не было на утро, чтобы травму не получить, чтобы гибкость развивать и в разножке на финише выигрывать.

Это самая важная часть тренировочного процесса, корректное его завершение, уж поверьте еще не старой, но уже довольно опытной кобылице. Всего 30 минут в день качественной растяжки мне достаточно. А когда я была «жеребенком», это время тратила, зря просиживая в соцсетях.

Ко мне понимание важности ежедневной растяжки пришло не как озарение, а в конкретный момент времени, после проигрыша в разножке в борьбе за серебро на соревнованиях в Вершине Теи пару лет назад. С тех пор не ленюсь.

Но без переусердствования. От чрезмерной растяжки тоже травмы бывают», – написала Степанова.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места