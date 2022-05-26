Вероника Степанова: «Биатлон – это отлично раскрученный бизнес. Нам нужен хороший пиарщик лыжных гонок, который будет ездить по миру в поисках спонсоров»

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова считает, что лыжным гонкам не хватает медийности по сравнению с биатлоном.

«Биатлон – это отлично раскрученный бизнес. Значит, нам нужен хороший бизнесмен, организатор, пиарщик лыжных гонок, который будет ездить по миру в поисках спонсоров, думать о том, как заработать деньги. А для этого надо сделать теле- и онлайн-трансляции привлекательнее для всех, а не для «коренных фанатов».

Телевидение платит почти за все – устроителям соревнований, спортсменам – а потом «отбивает» затраты рекламой и подпиской. Бюджет Международного олимпийского комитета на три четверти состоит из денег телевидения.

Зато в лыжных гонках все гораздо хуже с деньгами, чем когда Ульванг пришел в FIS в 2006 – смотрят меньше, соответственно, доходы минимальны. А доходы это не только призовые – это качество организации соревнований, инфраструктура, зарплаты тренеров и так далее.

Есть понимание как ситуацию исправить – биатлон, например, был глубоко нишевым спортом, а сейчас он по всем показателям лыжные гонки обгоняет. Результаты еще не все.

Мы, может быть, лучше выступили на Олимпиаде, чем биатлонисты, но когда я смотрю закрытые рейтинги, мне хочется плакать – настолько биатлон популярнее, в том числе в России. Во многом потому, что там системно работают над медийностью, узнаваемостью лучших, популярностью.

Поэтому для меня высокая узнаваемость – не самоцель, а прежде всего способ привлечь внимание к нашему спорту. Я не знаю, есть ли такой потенциальный кандидат на пост «старшего по мировым лыжным гонкам».

Главный босс FIS Йохан Элиаш явно делает то, что мне кажется верным: ищет спонсоров в Юго-Восточной Азии и в арабских странах. Меня ничуть не смущают его идеи проводить этапы Кубка мира в Дубае и в Индии – только пока речь о горных лыжах. Надеюсь до наших лыж дело тоже дойдет», – написала Степанова в своем телеграм-канале.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против.