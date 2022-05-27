Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин оценил решение FIS уравнять дистанции у мужчин и женщин на соревнованиях.

«Если честно, не понимаю, для чего нужна эта уравниловка. Та система, которая существовала ранее, работала. Мужчины все равно сильнее. Они должны преодолевать другие дистанции. А здесь популистское решение. Надо это нашему виду спорта или нет – большой вопрос.

Методика подведения к определенной кондиции останется прежней. В любом случае нужно делать объемы, чтобы лыжники могли преодолевать дистанцию. Не важно, 10 это или 15 километров», – сказал Крянин.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против