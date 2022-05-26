Панжинский о поражении Вяльбе на выборах в совет FIS: «Это просто в очередной раз открыло глаза, что спорт политизирован»

Серебряный призер Ванкувера-2010 в спринте высказался о поражении Елены Вяльбе на выборах в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

— Неизбрание Елены Вяльбе в Совет FIS — это предсказуемое решение?

— У меня была надежда. Особенно когда я узнал, что Елена Валерьевна лично поедет на выборы. А из 23 кандидатов избираются 18, то есть она попала в очень небольшой процент.

Наверное, это просто в очередной раз открыло глаза, что спорт политизирован. И как бы люди, которые принимают решения в FIS, ни говорили, что не допустили россиян и белорусов в конце сезона только из-за опасений за их безопасность, оказалось, что дело совсем не в этом.

Отрезать Россию от лыжных гонок — очень неправильно. И мне жаль, что FIS на поверку оказался не совсем честным.

— Ваша роль в исполкоме пока остается в силе?

— Я пока представляю Россию в исполкоме FIS. До меня это место занимала Елена Валерьевна, но когда она избралась в Совет, то предложила эту должность мне.

Не знаю, что будет теперь, возможно, она вернется обратно. Пока мы об этом не говорили. Но кто знает, возможно, недалек тот день, когда Россию исключат и из исполкомов, и из подкомитетов... Тут на должности, правда, назначают, решение не выборное. Было бы выборным — думаю, проголосовали бы соответственно, – сказал Панжинский.