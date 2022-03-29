Двукратная чемпионка мира Тудегешева поборется за пост главы Федерации сноуборда России

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Двукратная чемпионка мира по сноуборду Екатерина Тудегешева баллотируется на пост президента Федерации сноуборда России.

4 апреля в Сочи пройдет отчетно-выборная конференция организации.

«Я выдвинула свою кандидатуру на выборах президента Федерации сноуборда России, моя заявка зарегистрирована.

Детальная программа развития нашего вида спорта у меня есть, я буду отстаивать ее на конференции.

Поддержка коллег у меня есть. Уверена, что получится побороться, шансы есть. У меня позитивная повестка, есть возможности, есть желание развивать наш вид спорта, есть энергия.

У меня огромный опыт, я всю жизнь в сноуборде, работала и с иностранным тренером, есть и профессиональное образование по специальности. Я люблю сноуборд, это моя жизнь», – заявила Тудегешева.

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