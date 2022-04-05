Глава Федерации сноуборда России Тихомиров: «Будем искать сотрудничество с нашими дружественными странами, такими как Белоруссия, Казахстан, Китай»

Президент Федерация сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что ФСР намерена вести сотрудничество с федерациями дружественных стран, в том числе с китайской.

«Стратегия есть, и, конечно, мы ее привязываем к той ситуации, которая в стране. Мы пока должны перестроить международную свою работу от той традиционной, которая была. На сегодняшний день мы не участники Кубка мира, традиционной высшей сети соревнований, через которую мы сравниваем свои возможности.

Это, кстати, сложный момент для спортсменов сборной, мы немного от реалий отходим, будем вариться в своем соку, будем искать сотрудничество с нашими дружественными странами, такими как Белоруссия, Казахстан, Китай.

Кстати, с Китаем хотелось бы сотрудничать, потому что та база олимпийская, которая у них есть, это хороший обмен опытом для нас. И нам, соответственно, надо что-то им предложить», — сказал Тихомиров.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских спортсменов от международных соревнований.

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