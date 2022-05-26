Сервисмен Головин: «Сборная России обеспечена новыми роллерами в полном объеме, несмотря на все ограничения»

Сервисмен сборной России Виктор Головин рассказал о ситуации с лыжным инвентарем в преддверии нового сезона.

– Российским лыжникам хватит инвентаря на следующий сезон, если вдруг не будет решен вопрос с поставками новых лыж, палок?

– Конечно. У наших спортсменов ведь не по одной паре лыж. Но не факт, что их боевые лыжи поедут на натуральном российском снегу, все-таки мы сезон проводили в Европе. Ничего, подберем другие пары. То же касается и подготовки лыж, нам придется искать новые варианты для нашего снега.

– Начался подготовительный период, спортсмены встают на роллеры. На старые или новые?

– Не буду называть фирмы, но сборная России обеспечена новыми роллерами в полном объеме, несмотря на все ограничения. Вот сейчас на сборе в Архызе занимаюсь их сборкой, устанавливаю крепления. Работа идет в штатном режиме, мы готовимся к новому сезону, – сказал Головин.

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?