Сервисмен Головин: «Насколько знаю, у FIS до сих пор нет прибора, который безошибочно показывал бы наличие фтора. А вот в России уже разработан»

Сервисмен сборной России по лыжным гонкам Виктор Головин прокомментировал идею о запрете фторсодержащих средств для лыж.

– Не так много у нас информации по тем разработкам, которые ведет FIS. Насколько я знаю, у них до сих пор нет прибора, который безошибочно показывал бы наличие фтора. Нас в прошедшие два сезона приглашали на тесты этого «чудо-приспособления».

Лыжи готовились нами одинаково, а результаты тестов, проведенных с разницей в год, были кардинально разными и оба раза сильно ошибочными. А на основе отчетов FIS, которые я читал, особого оптимизма в этом плане у меня нет. А вот в России уже разработан прибор, определяющий наличие даже малейших следов фтора с вероятностью 100 процентов. Я видел, как он работает.

Допустим, я готовил лыжи продуктом с разрешенной цепочкой С6 (позднее совет FIS заявил о полном запрете фторсодержащих средств – Sports.ru). Потом зашел в комнату, где стоит такой прибор. И он показал наличие частичек фтора даже на мне, не говоря уж о лыжах. То есть для его работы нужна стерильная комната.

– Этот прибор уже запущен в производство?

– Пока не могу об этом рассказывать. Но российский подход с точки зрения химии кардинально отличается от того, что предлагают европейцы. И он действительно безошибочный. Улавливает частички фтора даже в кабине, где лыжи готовились почти неделю назад.

Я сомневаюсь, правда, что в Европе этим заинтересуются, а нам он нужен для того, чтобы решать какие-то спорные ситуации, если они возникнут. В нашей фуре, например, пока мы не проведем ее абсолютную очистку, прибор будет «фонить», – рассказал Головин.

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