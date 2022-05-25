Журова об отстранении россиян: «Для FIS должно быть представительство всех сильнейших стран. Когда будут выигрывать одни норвежцы, где здесь интерес?»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о ситуации с отстранением российских лыжников.

Ранее глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульвганг заявил, что сборная России, возможно, еще долго не будет выступать на международных соревнованиях.

«Потеряет ли лыжный мир при длительном отстранении россиян от мировых турниров? Болельщики потеряют, конечно. Это интерес.

А вот если вы спросите отдельную страну какую-то, она скажет: ну и хорошо, русских нет, нам больше медалей достанется. А для международной федерации должно быть представительство всех сильнейших стран, тогда будет конкуренция, тогда это борьба.

Когда будут выигрывать одни норвежцы, где здесь интерес? И не будет никакого противостояния с другими странами, с той же Россией, которая сильная держава. Поэтому для международной федерации интересно, чтоб были все, а для отдельных стран – чем меньше соперников, тем больше медалей им достанется, давайте быть честными, они эгоисты в этом смысле.

Там, где все-таки не любительский спорт, а больше коммерческий, например, теннис, там больше как раз борются за то, чтобы были на соревнованиях, на каждом турнире лучшие из лучших, и каждый борется за каждого из этих лучших из лучших, потому что здесь коммерческий интерес», – сказала Журова.

«Есть риск, что мы не увидим россиян на стартах долгое время. Мы не можем соревноваться, будто ничего не произошло». Глава комитета FIS по лыжным гонкам об отстранении России

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане