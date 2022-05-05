Александр Большунов возобновил тренировки

Трехкратный олимпийский чемпион возобновил тренировки.

Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Большунов возобновил тренировки, он в индивидуальном порядке готовится к сбору, который пройдет в Крыму. Зубная боль больше не беспокоит его», – сказал Бородавко.

Олимпийская чемпионка в скором времени также вернется к тренировкам.

«Непряева со дня на день возвращается с отдыха в Дубае. Она там также тренируется. Здесь продолжит индивидуальную подготовку к сбору», – добавил Бородавко.