Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов возобновил тренировки.
Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.
«Большунов возобновил тренировки, он в индивидуальном порядке готовится к сбору, который пройдет в Крыму. Зубная боль больше не беспокоит его», – сказал Бородавко.
Олимпийская чемпионка Наталья Непряева в скором времени также вернется к тренировкам.
«Непряева со дня на день возвращается с отдыха в Дубае. Она там также тренируется. Здесь продолжит индивидуальную подготовку к сбору», – добавил Бородавко.