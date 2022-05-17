Амундсен о занятиях с психологом: «Если хотите использовать свои возможности на максимум, нужно подходить к этому с холодной головой»

Норвежский лыжник Харальд Амундсен рассказал о занятиях с психологом, которые практикует с 2019 года.

«Я попробовал, чтобы узнать, поможет ли это мне подняться еще на несколько ступеней выше. Иногда мы много общаемся, особенно если это касается важных гонок», – говорит Амундсен.

По мнению норвежца, работа с психологом помогла ему завоевать бронзу чемпионата мира 2019 года в Оберстдорфе. Тогда он стал третьим в гонке с раздельным стартом.

«В Норвегии полно лыжников, которые невероятно много и упорно тренируются, и полно тех, кто тренировался намного больше меня.

Все это позволяет достичь хорошей формы, но если в нужный момент вы хотите использовать свои возможности на максимум, вам нужно подходить к этому с холодной головой.

Поэтому, считаю, это было важной причиной того, что я сделал прорыв раньше других», – сказал 23-летний лыжник.

«Он проявляет интерес и открыт к изучению ментального аспекта. Это необычно для столь юного возраста – лишь немногие из тех, кому еще не исполнилось 27-28 лет, обращаются ко мне.

Мы вместе ведем беседы, потом он все анализирует. Он готов учиться и развиваться», – отметил психолог Бертран Ларссен.