Тереза Йохауг выиграла легкоатлетическую эстафету среди спортивных клубов в Холменколлене

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг выиграла легкоатлетическую эстафету в норвежском Холменколлене.

Йохауг, выступавшая за спортивный клуб Vidar, бежала на седьмом этапе гонки и финишировала первой. Партнеры по команде в дальнейшем смогли удержать лидерство.

Второе место занял клуб Tjalve, уступивший победителям 25 секунд, третьим стал Gular – с отрывом в 2 минуты 48 секунд.

Соревнования под названием Holmenkollstafetten представляют собой гонку из 15 этапов с различными дистанциями – от 370 до 2840 м. Йохауг в свою очередь пробежала 1790 м по маршруту с крутым подъемом.

В 2019 году лыжница выигрывала золото чемпионата Норвегии по легкой атлетике на дистанции 10 000 м.

Суперлыжница Тереза Йохауг покоряет легкую атлетику (отобралась на ЧМ), но и там спорят из-за ее допинга – даже не пустили на турнир

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом